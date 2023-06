Deutsche Bahn und EVG planen fünftägige Verhandlungen. (Martin Schutt/Sebastian Gollnow/dpa)

Wie die Bahn mitteilte, soll vom kommenden Montag an bis einschließlich Freitag über mögliche Tariferhöhungen für die 180.000 Beschäftigten verhandelt werden. Neben der Gehaltsfrage ist vor allem die Laufzeit des künftigen Tarifvertrags umstritten. Die Bahn will eine Laufzeit von 24 Monaten vereinbaren, das ist doppelt so viel, wie die EVG fordert. Warnstreiks soll es vorerst nicht mehr geben.

