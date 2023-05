Vertreter von Deutscher Bahn und der Gewerkschaft EVG treffen sich am Mittwoch zu Gesprächen (Archivbild). (IMAGO / foto-leipzig.de / IMAGO / Rico THUMSER )

Wie die Tarifpartner mitteilten, will man im kleinen Kreis die offizielle Verhandlungsrunde in der kommenden Woche in Fulda vorbereiten. Über Ort und Zeit sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die EVG hatte vergangenen Samstag einen geplanten 50-stündigen bundesweiten Warnstreik kurzfristig abgesagt. Bahn und Gewerkschaft hatten sich zuvor auf einen Vergleich geeinigt und zu konstruktiven Verhandlungen bereiterklärt.

