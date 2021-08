Bei der Deutschen Bahn gibt es Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer im Güterverkehr.

Ein Sprecher von DB Cargo erklärte am Abend, das Unternehmen erwarte eine harte Etappe. Gleichwohl könnten die Auswirkungen am Wochenende noch überschaubar sein, da generell weniger Züge unterwegs seien. Zuvor hatte es von

Gewerkschaftsseite geheißen, neben Lokführern seien auch Beschäftigte in den Werkstätten aufgerufen worden, sich am Ausstand zu beteiligen. Dem Streik im Güterverkehr sollen Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr ab Montag um zwei Uhr nachts folgen. Enden sollen die Aktionen am Mittwoch. Es handelt sich um die zweite Streikwelle im Tarifkonflikt zwischen der GDL und der DB. Die Gewerkschaft fordert eine zweistufige Lohnerhöhung von 3,2 Prozent, eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar 3,2 Prozent mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und eine längere Laufzeit.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.