Warteschlangen, Chaos und Frust: Das 9-Euro-Ticket wurde auch auf dem Rücken der Bahnmitarbeiter durchgesetzt. (picture alliance / dpa / pressefoto_korb)

Es handele sich zwar um einen Erfolg, die Beschäftigten aber seien am Ende und machten drei Kreuze, wenn das Ticket Ende August auslaufe, sagte Vize-Gewerkschaftschef Burkert der "Augsburger Allgemeinen". Sowohl das Personal als auch das Material seien durch den Ansturm überlastet gewesen.

Bevor es eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket gebe, müsse eine Umsetzungskommission unter Beteiligung der Arbeitnehmervertreter gebildet werden. Man brauche einen deutlichen Ausbau des Nahverkehrs mit günstigen Preisen, führte er aus. Ähnlich hatte sich bereits die Lokführergewerkschaft GDL geäußert. Hintergrund ist auch, dass vor allem Zugbegleiter den Frust von Fahrgästen aufgrund von Ausfällen und Verspätungen zu spüren bekamen.

Aktionstag für Neun-Euro-Ticket

Eine Initiative will heute mit einem bundesweiten Aktionstag dafür werben, das Neun-Euro-Monats-Ticket zu verlängern. Geplant sind 40 Veranstaltungen unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln und Stuttgart. Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und Inflation fordert das Bündnis eine nahtlose Anschlussregelung für das Neun-Euro-Monats-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr. Der Deutsche Städtetag forderte eine schnelle Einigung von Bund und Ländern. Die Mobilitätswende funktioniere nur, wenn beide Seiten an einem Strang zögen, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy der "Rheinischen Post".

Der Wirtschaftsforscher Mark Andor vom Leibniz-Institut, der das Projekt wissenschaftlich begleitete, zog eine gemischte Bilanz. Im Deutschlandfunk sagte er, zwar habe es mehr Mobilität gegeben, der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV habe aber nur begrenzt funktioniert. Auch sei das Projekt mit geschätzten 2,5 Milliarden Euro eine relativ teure Klimaschutzmaßnahme gewesen. Gleichwohl warb auch Andor für eine Anschlussregelung des Neun-Euro-Tickets zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Eine Umfrage im Auftrag des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ergab dass sich nach der Einführung des Neun-Euro-Tickets zeitweise auch der Autoverkehr verringert hat.

