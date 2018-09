Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass notwendige Sparmaßnahmen nicht zu Lasten der Kunden gehen.

Konzernchef Lutz sagt im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es werde nicht im laufenden Betrieb gespart, sondern in anderen Bereichen wie der Verwaltung. Der Kunde und die Qualität seien davon nicht betroffen. Lutz hatte vor einigen Tagen in einem Brief an die Führungskräfte des Unternehmens Maßnahmen zur Kostenkontrolle angekündigt. Als Grund dafür nannte er jetzt unter anderem Probleme und Defizite im Schienengüterverkehr. Gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern und Betriebsräten werde man darauf achten, dass nicht an den falschen Stellen gespart werde.



Der Bahnchef äußerte sich auch zu den im Oktober anstehenden Tarifverhandlungen mit den Lokführergewerkschaften EVG und GDL. Er sei sicher, dass es vernünftige Gespräche geben werde.



Die Gewerkschaft GDL geht mit Forderungen nach 7,5 Prozent mehr Geld in die Tarifrunde. Die EVG hat sich noch nicht geäußert.



