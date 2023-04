Tarifkonflikt

Die Gewerk-schaft EVG ruft für kommenden Freitag zu einem Warnstreik der Bahn-Bediensteten auf. (imago / Marc John)

EVG-Vorstandsmitglied Ingenschay erklärte, man setze ein deutliches Zeichen, dass man nicht die Fahrgäste sondern die Unternehmen treffen wolle. Deswegen habe sich die EVG diesmal zu einem zeitlich befristeten Warnstreik in den frühen Morgenstunden entschlossen. Allerdings dürfte insbesondere der Fernverkehr der Deutschen Bahn den ganzen Tag über weitgehend zum Erliegen kommen, weil die Züge am Morgen nicht auf die Strecke gebracht werden können.

Außerdem sind an drei Flughäfen die Beschäftigten für morgen und Freitag zu Warnstreiks aufgerufen - und zwar in Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg. Allein hier sollen alle Abflüge gestrichen werden, betroffen sind fast 80.000 Fluggäste. Die Gewerkschaft Verdi will so erreichen, dass die Mitarbeitenden besser bezahlt werden.

