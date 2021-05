Auf einem Fachkongress haben Deutschland, Tschechien und Österreich eine Absichtserklärung für eine neue Schnellbahnstrecke von Berlin über Dresden und Prag nach Wien unterzeichnet.

In fünf Stunden - mit einem Expresszug sogar in vier Stunden - soll die Distanz künftig auf der Schiene überwunden werden. Das wären mindestens zweieinhalb Stunden schneller als heute. Eine Inbetriebnahme könnte in frühestens zehn Jahren erfolgen, hieß es. Bundesverkehrsminister Scheuer hatte mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verbänden über die Zukunft des Bahnverkehrs in Europa beraten. Ziel ist es, den grenzüberschreitende Verkehr schneller und attraktiver zu gestalten. Der Deutschlandtakt, mit dem der Bahnverkehr hierzulande auf einen bundesweiten Taktfahrplan umgestellt wird, soll bis 2030 mit einem Europatakt in einen Rhythmus gebracht werden. Zudem ist geplant, mit einem neu aufgelegten Trans-Europa-Express europäische Städte besser miteinander zu verbinden.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte in einer Videobotschaft die Bedeutung des Schienenverkehrs für die Umsetzung der europäischen Klimaziele.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.