Eisenbahnunfall

Larisa, Griechenland: Nahe der Kleinstadt ereignete sich der folgenschwere Bahnunfall. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Er soll vor einem Staatsanwalt und einem Untersuchungsrichter aussagen. Dem 59-Jährigen werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Der Mann hat bereits zugegeben, die Züge irrtümlich auf das selbe Gleis geleitet zu haben. Einem Medienbericht zufolge hatte er den Posten erst 40 Tage inne und vorher lediglich ein dreimonatiges Training absolviert.

Auf der Strecke zwischen Athen und der Hafenstadt Thessaloniki im Norden Griechenlands waren am Dienstag ein Personenzug und ein entgegenkommender Güterzug frontal zusammengestoßen. In der Folge war es in Griechenland zu zahlreichen teils gewaltsamen Protesten gekommen. Demonstranten warfen der Politik vor, die nötige Modernisierung des Eisenbahnsystems versäumt zu haben.

