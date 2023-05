Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn (Annette Riedl/dpa)

Der Gewerkschaft warf Seiler vor, sie beharre jedoch stur auf ihren Ursprungsforderungen. Es mache derzeit keinen Sinn, ein weiteres Angebot vorzulegen. Die EVG hatte ein neues Angebot der Arbeitgeber als unzureichend zurückgewiesen. Wesentliche Forderungen seien nach wie vor nicht erfüllt, hieß es.

Weitere Streiks?

Die Bahn hatte in ihrem Angebot zwölf Prozent mehr Geld für die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen in Aussicht gestellt. Zehn Prozent bot sie für die mittleren Tarifgruppen an und acht Prozent für die oberen Gruppen. Zusätzlich wollte sie 2.850 Euro Inflationsausgleich zahlen. Die Laufzeit sollte dem Vorschlag der Bahn zufolge zwei Jahre betragen - doppelt so lang, wie von der EVG gewünscht.

Für Reisende und Pendler wird sich in den kommenden Tagen entscheiden, ob die Gewerkschaft mit weiteren Warnstreiks den Bahnverkehr lahmlegen will. Beide Konfliktparteien wollen am Mittag Erklärungen abgeben. Die EVG hatte im Tarifstreit schon zweimal zu Warnstreiks aufgerufen.

