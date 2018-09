Nach der mutwilligen Beschädigung von Kabeln auf der Bahnverbindung Duisburg - Düsseldorf ermitteln nun Polizei und Staatsanwaltschaft.

Auf der Strecke kommt es seit gestern zu Verspätungen und Zugausfällen. In einer Mitteilung der Polizei ist die Rede von einem "gezielten Angriff auf die Signalverkabelung". Es gibt Hinweise auf ein politisch motiviertes Handeln der Täter. Die Behörden stufen ein Bekennerschreiben an den WDR als authentisch ein. Darin bezeichnen sich die Verfasser als "namenlose Abschiebegegner" und kritisieren die Politik von Bundes- und NRW-Landesregierung. So heißt es, man wolle den Betrieb am - Zitat - "Abschiebeflughafen" Düsseldorf stören.