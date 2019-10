Lea Sophie Friedrich aus Dassow hat bei der Bahnrad-EM in Apeldoorn/Niederlande ihre dritte Medaille gewonnen.

Nach Silber im Teamsprint und Bronze im Sprint sicherte sich die 19-Jährige im Keirin die Silbermedaille.



Domenic Weinstein aus Villingen hat die Titelverteidigung in der 4000-Meter-Einerverfolgung verpasst. Der 25-jährige Vize-Weltmeister unterlag im Finale in 4:15,918 Minuten dem Franzosen Corentin Ermenault (4:14,358) und gewann Silber. Die Bronzemedaille ging an Felix Groß aus Leipzig.