Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven hat eine leistungsfähige Bahnanbindung erhalten. (dpa / picture alliance / Fabian Steffens)

Sie wurde in den vergangenen elf Jahren modernisiert und zugleich elektrifiziert. Die Bahn nannte Baukosten in Höhe von 1,36 Milliarden Euro. Die doppelgleisige Strecke verbessert die Anbindung an den nach Hamburg und Bremerhaven wichtigsten deutschen Tiefseehafen. Auch der regionale Personenverkehr wird mit der neuen Strecke ausgebaut.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.