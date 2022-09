Generalsanierung bei der Deutschen Bahn

Die Bahn will die wichtigsten Strecken generalsanieren. (imago / Future Image / C. Hardt)

Der Abschnitt zählt zu den am stärksten befahrenden Schienenstrecken in Deutschland. Laut Bahn passieren ein Fünftel der bundesweiten Fernzüge und ein Viertel der Fahrgäste diesen Abschnitt. Peterson betonte, die Hauptursache für aktuelle Verspätungen liege in der Infrastruktur und der eingeschränkten Kapazität. Er bat die Fahrgäste um Geduld.

Die Bahn will für die Generalsanierung des bundesweiten Netzes Abschnitte komplett sperren und alle notwendigen Arbeiten direkt erledigen. So sollen die Strecken anschließend mehrere Jahre baustellenfrei bleiben.

Bundesverkehrsminister Wissing drängte auf eine koordinierte Sanierung und Digitalisierung des Netzes. Er erwarte, dass die Bahn das Thema Verspätungen mit Nachdruck angehe.

