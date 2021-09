Der anhaltende Streik bei der Deutschen Bahn stößt auch im Gewerkschaftslager auf Kritik. DGB-Chef Hoffmann kritisierte, im Kern gehe es GDL-Chef Weselsky darum, seine Gewerkschaft zu erhalten und ihren Einflussbereich zu vergrößern. Hoffmann forderte die Lokführergewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

"Was wir kritisch sehen, ist, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzt", sagte Hoffmann der "Rheinischen Post". Die GDL gehört zum Deutschen Beamtenbund (dbb) und nicht zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Obwohl die Differenzen zwischen der Gewerkschaft und der Bahn nicht sehr groß seien, weigere sich GDL-Chef Weselsky, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Im Kern geht es GDL-Chef Weselsky also darum, seine Gewerkschaft zu erhalten und ihren Einflussbereich zu vergrößern, um auf diese Weise mehr Mitglieder zu gewinnen", betonte Hoffmann. Bisher sei die GDL nur in 16 der über 300 Bahn-Betriebe in der Lage, Tarifverträge auszuhandeln, für alle anderen sei die größere DGB-Verkehrsgewerkschaft EVG zuständig. "Bei Herrn Weselsky und der GDL geht es ums pure Überleben", so Hoffmann.

"Keinerlei Verständnis mehr für die Dauer des Streiks"

Kritik kommt auch vom Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV). Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Wolff, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir erleben, dass die Fahrgäste keinerlei Verständnis mehr für die Dauer der Streiks und die Beharrlichkeit der GDL haben, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren." Der VDV forderte die GDL ebenfalls dazu auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und "im Interesse der Bahnkunden schnellstmöglich die Verkehre wieder herzustellen".



Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will den Streik bei der Deutschen Bahn nach einem Sieg vor Gericht bis zum geplanten Ende am Dienstag um 2.00 Uhr fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.