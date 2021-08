Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer weitet ihren Streik ab sofort vom Güter- auch auf den Personenverkehr der Deutschen Bahn aus. Zur Stunde wurden die Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Zuvor hatte die GDL ein neues Angebot des Personalvorstands der Bahn abgelehnt, über eine zusätzliche Corona-Prämie zu verhandeln. GDL-Chef Weselsky sagte, ein - so wörtlich - "In-Aussicht-Stellen" eines Angebots genüge ihm nicht. Die Offerte sei das Papier nicht wert, auf dem sie stehe. Die GDL hatte bereits vor etwa zwei Wochen gestreikt.



Der Fahrgastverband Pro Bahn forderte wegen des erneuten Ausstands von der nächsten Bundesregierung eine Änderung des Tarifeinheitsgesetzes. Sprecher Naumann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das bisherige könne man - Zitat - in die Tonne treten. Es löse das Problem der konkurrierenden Gewerkschaften nicht. Der Pro-Bahn-Chef schlug vor, durch die Wahl von Gremien, die dann die Tarife verhandelten, die verschiedenen Gewerkschaften einzubinden. Neben dem Bemühen um bessere Bezahlung gilt der Machtkampf zwischen der kleineren GDL und der größeren "Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft" EVG ebenfalls als Erklärung für das Vorgehen der GDL.



In der Tarifauseinandersetzung hatte die Gewerkschaft am Samstag mit Streiks im Güterverkehr der Deutschen Bahn begonnen. Für den Personenverkehr strebt das Unternehmen an, während des zweitägigen Ausstands etwa jede vierte Fahrt im Fernverkehr durchzuführen. Auch für den Regionalverkehr wurden Ersatzfahrpläne aufgestellt.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.