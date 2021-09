Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, hat die GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert.

Er sagte der "Rheinischen Post", hier wolle eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Beschäftigten durchsetzen. Das sehe man kritisch. Der DGB-Chef führte aus, die Beschäftigtengruppen in einem Unternehmen dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die GDL sei bisher nur in 16 der insgesamt über 300 Bahn-Betrieben in der Lage, Tarifverträge auszuhandeln. Für alle anderen sei die größere Gewerkschaft EVG zuständig. Bei der GDL und ihrem Vorsitzenden Weselsky gehe es ums pure Überleben, meinte Hoffmann.



Die EVG gehört dem Deutschen Gewerkschaftsbund an, die GDL nicht.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.