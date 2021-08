Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer bestreikt ab heute Nacht neben dem Güter- auch den Personenverkehr der Deutschen Bahn.

Ab 2 Uhr sind die Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Zuvor hatte die GDL ein Angebot des Personalvorstands der Bahn abgelehnt, über eine Corona-Prämie zu verhandeln. GDL-Chef Weselsky sagte, ein - so wörtlich - "In-Aussicht-Stellen" eines Angebots genüge ihm nicht. Die Offerte sei das Papier nicht wert, auf dem sie stehe.



In der Tarifauseinandersetzung hatte die Gewerkschaft am Samstag mit Streiks im Güterverkehr der Deutschen Bahn begonnen. Für den Personenverkehr strebt das Unternehmen an, während des zweitägigen Ausstands etwa jede vierte Fahrt im Fernverkehr durchzuführen. Auch für den Regionalverkehr wurden Ersatzfahrpläne aufgestellt.

