Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL kann nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt fortgesetzt werden. Das Gericht teilte mit, es habe den Antrag der Deutschen Bahn auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Streiks der GDL zurückgewiesen.

Die Bahn hatte den Antrag am Vormittag eingereicht und dabei argumentiert, es gehe der Gewerkschaft mehr um rechtliche und politische Themen als darum, am Verhandlungstisch eine Lösung des Konflikts zu finden. Gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts können noch Rechtsmittel eingelegt werden.



Nach dem Güterverkehr wird seit der Nacht auch der Personenverkehr der Deutschen Bahn bestreikt. Der Ausstand der Lokführer soll bis Montag dauern. Die Bahn will bis dahin rund ein Viertel der Fernzüge fahren lassen. Im Regional- und S-Bahnverkehr wird ein Grundangebot von 40 Prozent angestrebt.

IW kritisiert GDL

Das Institut der deutschen Wirtschaft kritisierte die Strategie der Lokführergewerkschaft. Der Tarifexperte Hagen Lesch betonte, Die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) habe in den vergangenen Jahren ähnlich hohe Löhne erreicht und habe dafür längst nicht so aggressiv auftreten müssen. Die GDL habe laut Bahn seit 2007 Lohnsteigerungen um 48,1 Prozent für ihre Mitglieder erreicht, während die EVG sogar 50,5 Prozent durchsetzen konnte. Der IW-Experte folgt der Einschätzung, dass es der GDL auch im aktuellen Streik nicht ausschließlich um Lohnprozente geht, weil sie sich als kleinere Gewerkschaft ihren Status als Tarifverhandlungspartner erhalten wolle. Im laufenden Konflikt habe sich die GDL jedoch ohne Not in die Bredouille gebracht, indem sie im vergangenen Jahr die Schlichtung platzen ließ. Ohne diesen Schritt hätten die Grundsatzfragen zur Ko-Existenz der beiden Gewerkschaften im Bahn-Konzern wie bereits 2015 erneut festgeschrieben werden können.

Debatte um Tarifeinheitsgesetz

Der Arbeitsrechtler Matthias Jacobs sagte dem Deutschlandfunk, der Grund, warum man diesen Konflikt jetzt habe, sei das Tarifeinheitsgesetz. Demnach soll in einem Betrieb nur ein Tarifvertrag gelten. Jacobs forderte, diesen Grundsatz auf den Prüfstand zu stellen und am besten abzuschaffen. Das Tarifeinheitsgesetz wirke wie ein Brandbeschleuniger. Um sich durchzusetzen, müsse eine Gewerkschaft die Mehrheit der Mitarbeiter im Betrieb vertreten und deshalb um Mitglieder kämpfen - "und nichts anderes tut die GDL jetzt". Denn Mitglieder bekomme man durch möglichst gute Tarifverträge.



Ähnlich äußerte sich auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow. Er bezeichnete den Streit bei der Bahn als "Konflikt mit Ansage". Es gehe um das Tarifeinheitsgesetz, bei dem klar sei, dass kleinere Gewerkschaften am Ende keine eigenständigen Tarifverhandlungen mehr führen sollten. Ramelow sagte, er halte das Tarifeinheitsgesetz für einen schweren Fehler und insgesamt für gescheitert. Bei der Bahn benutze der Arbeitgeber dieses Gesetz und den Konflikt der beiden Gewerkschaften als Keule.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.