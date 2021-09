Der anhaltende Bahnstreik stößt auch im Gewerkschaftslager auf Kritik. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Hoffmann, kritisierte, im Kern gehe es GDL-Chef Weselsky darum, den Einflussbereich seiner Lokführergewerkschaft zu vergrößern. Auch von anderen Verbänden und der Politik kommt Kritik.

"Was wir kritisch sehen, ist, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzt", sagte Hoffmann der "Rheinischen Post". Obwohl die Differenzen zwischen der Gewerkschaft und der Bahn nicht sehr groß seien, weigere sich GDL-Chef Weselsky, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Im Kern geht es GDL-Chef Weselsky also darum, seine Gewerkschaft zu erhalten und ihren Einflussbereich zu vergrößern, um auf diese Weise mehr Mitglieder zu gewinnen", betonte Hoffmann. Bisher sei die GDL nur in 16 der über 300 Bahn-Betriebe in der Lage, Tarifverträge auszuhandeln, für alle anderen sei die größere DGB-Verkehrsgewerkschaft EVG zuständig. "Bei Herrn Weselsky und der GDL geht es ums pure Überleben", so Hoffmann. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gehört zum Deutschen Beamtenbund (dbb) und nicht zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB).

"Keinerlei Verständnis mehr für die Dauer des Streiks"

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV), Wolff, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir erleben, dass die Fahrgäste keinerlei Verständnis mehr für die Dauer der Streiks und die Beharrlichkeit der GDL haben, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren." Der VDV forderte die GDL ebenfalls dazu auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und "im Interesse der Bahnkunden schnellstmöglich die Verkehre wieder herzustellen".



Kritik kam auch von der Allianz pro Schiene, deren Mitglied die GDL ist. Geschäftsführer Flege sagte, er hoffe im Interesse der Bahnkunden und des Klimaschutzes, dass der Streik bald beendet sei. Grünen-Fraktionsvize Krischer verwies auf die Gefahr, dass Bahn-Kunden auch in Zukunft auf Bus und Auto ausweichen könnten. FDP-Chef Lindner sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die geltenden Arbeitskampfregeln sollten nach der Bundestagswahl reformiert werden.



Der Wirtschaftsflügel der Union forderte zusätzliche strengere Vorgaben für Arbeitskampf-Aktionen im Zug- und Luftverkehr. Dazu sollte eine Ankündigungspflicht von mindestens vier Tagen gehören, heißt es in einem Vorstandsbeschluss der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gefordert werden auch Regelungen zum Aufrechterhalten einer Grundversorgung und eine verpflichtende Schlichtung vor dem Scheitern von Tarifverhandlungen.

Massive Ausfälle am Wochenende

Auch am zweiten Streiktag kam es zu massiven Ausfällen. So standen nach Bahn-Angaben rund 75 Prozent der Züge im Fernverkehr still. Im Regional- und S-Bahnverkehr fielen demnach im Vergleich zum regulären Fahrplan rund 60 Prozent der Züge aus. Am Wochenende will die Bahn zusätzliche Züge einsetzen, um die Ausfälle zu reduzieren. Die GDL will den Streik bei der Deutschen Bahn nach einem Sieg vor Gericht bis zum geplanten Ende am Dienstag um 2.00 Uhr fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.