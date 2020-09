Überlegungen der Bundesregierung zum Ausbau von Nachtzügen stoßen auf positive Resonanz.

Auf ausgebauten Hochgeschwindigkeitznetzen ließen sich tausend oder im Extremfall sogar 2.000 Kilometer über Nacht überwinden, sagte der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Gastel, im Deutschlandfunk. So könne man Kurz- oder sogar Mittelstreckenflüge ersetzen und "ganz ganz viel fürs Klima tun". Die Strecke von Berlin nach Rom sei in 14 Stunden machbar. Allerdings brauche es dafür eine aktive Rolle der Politik und Investitionen in Strecken und Züge. "Wir wollen, dass die Nachtzüge wiederkommen."



Der Bahn-Blogger und Physiker, Sebastian Wilken, nannte Nachtzüge zeiteffektiv. Wer wolle schon tagsüber zehn bis zwölf Stunden im Zug sitzen, fragte er im Deutschlandfunk Kultur. Es fehle allerdings ein einfach zu bedienendes europäisches Ticketsystem, um Verbindungen zu suchen und zu buchen. Ein Flug lasse sich in fünf Minuten buchen, bei Zügen sei das viel komplizierter. Im europäischen Ausland funktionieren Nachtzüge nach Wikens Worten sehr gut. Warum sich die Deutsche Bahn bisher so gegen Nachtzüge gesträubt habe, könne er sich eigentlich nicht erklären. Erst vergangene Woche habe die Deutsche Bahn auf Twitter verbreitet, dass Nachtzüge nicht mehr zeitgemäß seien und es dafür keine Nachfrage gebe. Der Blogger, der in Finnland lebt, führte aus. Abteile müsse man sich heute nicht mehr mit anderen teilen und sie seien frühgebucht auch durchaus günstig zu haben.

Scheuer stellt Konzept "Trans-Europa-Express" (TEE) vor

Bundesverkehrsminister Scheuer stellte in Berlin Pläne vor, wie er mehr Bahn-Direktverbindungen zwischen EU-Metropolen umsetzen will. Das Konzept des "Trans-Europa-Express" (TEE) werde die Grundlage sein, auf der die Unternehmen mit Hochgeschwindigkeitszügen und Nachtzügen attraktive Verbindungen fahren könnten, sagte der CSU-Politiker, bevor er sich mit seinen europäischen Amtskollegen zusammenschaltete.



Scheuer wiederholte die Forderung nach EU-Förderprogrammen, um Investitionen und Anschaffungen für die Bahnunternehmen attraktiver zu machen. Ein solches TEE-Netz für Hochgeschwindigkeits- und Nachtzugangebote könne bis 2025 stehen. "Wir müssen den Einstieg jetzt schaffen."

In zwei Phasen bis 2025

Von Berlin über Lyon nach Barcelona in rund 13 Stunden: In zwei Phasen will Bundesverkehrsminister Scheuer mehr Bahn-Direktverbindungen zwischen EU-Metropolen umsetzen. Sein Plan eines neuen Angebots sieht zunächst solche Strecken vor, für die keine größeren Infrastrukturmaßnahmen notwendig sind. Dazu gehören etwa durchgehende Verbindungen zwischen Amsterdam und Rom, Paris und Warschau oder eben Berlin und Barcelona.



In einer zweiten Phase soll dann auch der süddeutsche Raum stärker mit Zielen in Ost- und Südeuropa sowie Skandinavien angebunden werden. Diese Trassen sollen dann möglich werden, wenn große Infrastrukturprojekte wie Stuttgart 21, die Fehmarnbeltquerung oder der Brenner Basistunnel fertig gestellt sind. Vor allem bei letzterem Projekt kommt der Ausbau des Tunnelzulaufs auf deutscher Seite seit Jahren nicht voran.



Scheuer hatte Mitte Juni neue Angebote für direkte Bahnverbindungen zwischen europäischen Großstädten ins Gespräch gebracht und angekündigt, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einen Vorschlag zu machen, wie der TEE über Grenzen hinweg organisiert werden könnte. Er strebe eine gemeinsame Absichtserklärung der Mitgliedstaaten noch in diesem Jahr an.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.