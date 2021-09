Der Vorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Neuß, rechnet wegen des neuen Streiks der Lokomotivführer mit einem schweren Imageschaden für den Bahnverkehr.

Viele Menschen sähen den Streik als Beweis dafür an, doch lieber beim motorisierten Individualverkehr zu bleiben, sagte Neuß im Deutschlandfunk. Er befürchte, dass die durch die Corona-Pandemie eingebrochenen Fahrgastzahlen bis 2023 nicht wieder zu erreichen seien. Dies werde wesentlich länger dauern, sagte Neuß. Das gleiche gelte für die angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen.



Neuß warb für eine Schlichtung, um den Streit beizulegen. Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky, lehnt dies weiter strikt ab. Die Bahn habe sich seit der letzten Verhandlungsrunde nicht bewegt, sagte er dem Sender Phoenix.



Für den Nachmittag hat die GDL zum dritten Streik aufgerufen. Ab 17 Uhr sind die Beschäftigten zunächst im Güterverkehr dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Von der kommenden Nacht an soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden. Der Ausstand endet laut den Angaben der GdL in der kommenden Woche in der Nacht auf Dienstag.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.