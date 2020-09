Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Gastel, hat den Vorstoß von Bundesverkehrsminister Scheuer für einen neuen "Trans-Europ-Express" begrüßt.

Allerdings äußerte Gastel Zweifel, dass dieser die Pläne auch umsetzen will. Er sagte im Deutschlandfunk (audio-link), wenn der CSU-Politiker an dem Tag, an dem er Nachtzüge fordere, auch höhere Subventionen für Regionalflughäfen verlange, dann zeige dies, dass es ihm nicht wirklich ernst sei. Gastel betonte, zur Umsetzung der Pläne brauche es eine aktive Politik. Diese könne er aber nicht erkennen. Gastel führte aus, aktuell sei der europäische Schienenverkehr mit vielen Hindernissen verbunden. So seien etwa die Trassenpreise in Deutschland zu hoch und es fehle an modernem Wagenmaterial.



Scheuer will sein Konzept für den TEE heute auf einem virtuellen EU-Schienengipfel präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.