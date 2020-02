Der Personenverkehr zwischen Österreich und Italien über die Brenner-Grenze ist wieder freigegeben.

Die österreichischen Behörden hatten die Zugverbindung zuvor in beide Richtungen an der Grenze eingestellt, aus Angst vor möglichen Coronavirus-Erkrankungen. Zwei Frauen in einem der betroffenen Züge hatten Fieber und standen im Verdacht, sich mit dem neuartigen Virus infiziert zu haben. Österreichs Innenminister Nehammer sagte nun, man könne Entwarnung geben. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt. Alle Passagiere, die in Österreich aussteigen, werden aber registriert, um mögliche Infektionen zurückverfolgen zu können.



Für heute hat das Innenministerium in Wien ein Treffen einberufen, um über mögliche Grenzkontrollen mit Italien zu beraten. In Italien haben sich inzwischen mindestens 150 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Drei Menschen starben. Die italienische Regierung riegelte mehrere Ortschaften im Norden ab.