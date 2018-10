Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt ist nach einer gut einwöchigen Sperrung wieder eingeschränkt für Züge befahrbar.

Die Deutsche Bahn gab heute Früh eines der beschädigten Gleise frei. Damit könnten mehr als zwei Drittel der regulären Züge wieder verkehren. Sie müssten allerdings langsamer fahren. Zudem seien keine Stopps in Montabaur und Limburg-Süd möglich. Das zweite, stärker beschädigte Gleis muss noch repariert werden.



Die Strecke zwischen Frankfurt und Köln war gesperrt worden, nachdem am 12. Oktober in der Nähe von Neuwied in einem ICE ein Feuer ausgebrochen war. Ersten Untersuchungen zufolge ist das Feuer auf einen technischen Defekt zurückzuführen.