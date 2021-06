Bei der Deutschen Bahn droht in den nächsten Wochen noch kein Streik.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will ihre Mitglieder erst zu einer Urabstimmung aufrufen. Die Auszählung ist für den 9. August vorgesehen. Der GDL-Vorsitzende Weselsky erklärte in Berlin, die Deutsche Bahn habe in den Tarifverhandlungen inakzeptable Vorbedingungen und Gegenforderungen gestellt. Die Beschäftigten hätten Anerkennung für ihre Arbeit in der Pandemie verdient.

Die GDL hatte die Tarifverhandlungen Anfang des Monats für gescheitert erklärt.



Bahn-Vorstand Peters forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Zugleich signalisierte er die Bereitschaft des Unternehmens für eine weitere Schlichtung.

