Nach dem Warnstreik

Im Fernverkehr komme es in den Morgenstunden streikbedingt noch zum Ausfall einzelner Fahrten, teilte ein Sprecher mit. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr laufe aber wieder normal. Auch die Flughäfen im Land nahmen den Verkehr wieder auf. Eine Sprecherin des Flughafens Frankfurt am Main erklärte, vereinzelt könne es noch zu Verzögerungen kommen. Passagiere sollten ausreichend Zeit einplanen. Bisher seien für heute 40 Annullierungen bekannt - teilweise noch als Spätfolgen des Streiks.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten für den gestrigen Montag zu dem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Betroffen waren neben der Bahn und den Flughäfen auch der Öffentliche Nahverkehr in mehreren Bundesländern sowie der Schiffsverkehr.

Der Städte- und Gemeindebund sieht unterdessen Chancen auf eine Einigung in den Tarifverhandlungen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im Deutschlandfunk, die Gewerkschaften müssten aber einen Blick auf die schwierige finanzielle Lage der Kommunen haben . Städte und Gemeinden könnten nicht mehr in Schulen oder Klimaschutz investieren, wenn sie die Forderungen der Gewerkschaften in Gänze erfüllen würden. Er halte es darüber hinaus für fraglich, ob ein Tarifabschluss die Inflation tatsächlich vollständig ausgleichen müsse. Den gestrigen Streik nannte Landsberg unverhältnismäßig, faktisch sei das Land im Lockdown gewesen.