Israels Außenminister Lapid ist zu einem offiziellen Besuch in Bahrain eingetroffen.

Ein Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Länder ist Lapid der erste hochrangige Regierungsvertreter, der in das Königreich reist. Gemeinsam mit seinem Amtskollegen al-Sajani will Lapid die israelische Botschaft in Manama einweihen. Zudem wollen beide Länder eine Reihe bilateraler Abkommen unterzeichnen. Am Nachmittag soll auch der erste Direktflug aus Bahrain am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv landen.



Israel hatte im September 2020 in Washington mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Anschließend folgten Marokko und der Sudan. Zuvor hatten nur zwei arabische Staaten, nämlich Ägypten und Jordanien, diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.