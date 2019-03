"Jede Sekunde, die ich länger im Gefängnis verbringe, beschmutzt den Ruf der Formel 1" - mit diesen Worten meldete sich Najah Yusuf, die 2017 wegen ihrer Kritik am jährlichen Grand Prix in Bahrain inhaftiert wurde, per Brief.

Das prestigeprächtige Rennen, das am Wochenende am Persischen Golf stattfindet, ist nach den Worten der Beamtin ein "Symbol für Reichtum und Glamour", für sie und andere aber eine "alljährliche Erinnerung" an den Kampf gegen Tyrannei und Repressionen in Bahrain. Nur 4 km vom Flughafen entfernt, an dem viele Fans ankommen, befinde sich die Polizeistation Muharraq, "Heimat der berüchtigten National Security Agency (NSA) in Bahrain".



Yusuf beschreibt in ihrem Brief Demütigungen und Drohungen, denen sie auf dieser Polizeistation ausgesetzt war, nachdem sie sich bei Facebook gegen staatliche Repression und den Grand Prix ausgesprochen hatte. Die Mutter von vier Kindern ist nach eigenen Worten geschlagen worden, auch wurde ihr mit dem Tod und sexuellem Missbrauch gedroht. Ein Jahr später sei sie schließlich wegen Diffamierung des Staates zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Yusuf betont: "Die Herrscherfamilie des Landes benutzt das Formel 1-Rennen, um ihre internationale Reputation aufzubessern und sämtliche Menschenrechtsverletzungen schönzufärben." Von dieser Meinung weiche sie trotz allem nicht ab.