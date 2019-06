In Bahrain beginnt heute unter Federführung der USA eine zweitägige Konferenz für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern.

Dabei soll der wirtschaftliche Teil des Washingtoner Nahost-Friedensplans vorgestellt werden. Dieser wurde von Trumps Beauftragtem Kushner erstellt. Geplant sind internationale Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar und eine Million neue Arbeitsplätze binnen zehn Jahren. Von den politischen Aspekten des US-Plans sind bisher nur wenige Details bekannt geworden. In ihm soll jedoch nicht von "zwei Staaten" die Rede sein. Die Palästinenser boykottieren die Konferenz. Sie werfen den USA vor, den Konflikt von einer politischen in eine wirtschaftliche Angelegenheit umzudeuten.