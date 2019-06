In Bahrain hat am Abend eine zweitägige Nahost-Konferenz begonnen.

Bei dem Treffen unter Federführung der USA geht es um den wirtschaftlichen Teil des in Washington erarbeiteten Plans. Dieser sieht internationale Investitionen für die Palästinenser in Höhe von umgerechnet 44 Milliarden Euro vor. Von den politischen Aspekten des Vorhabens sind bisher nur wenige Details bekannt geworden. Die Palästinenser boykottieren die Konferenz, weil sie die Vereinigten Staaten nicht als Vermittler akzeptieren. Auch die meisten europäischen Länder blieben dem Treffen fern, an dem vor allem die Golfstaaten teilnehmen.



Im Westjordanland protestierten tausende Menschen gegen den Plan, im Gazastreifen wurden Bilder von US-Präsident Trump verbrannt.