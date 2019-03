Nach Protesten von Umweltschützern ist in Russland ein Bauprojekt am Baikalsee gerichtlich gestoppt worden.

Ein chinesisches Unternehmen wollte dort eine Anlage errichten, um Trinkwasser abzufüllen. Sie soll Medienberichten zufolge eine Kapazität von 190 Millionen Liter Wasser im Jahr haben. Bei einer Überprüfung der Baustelle wurden Rückstände von Erdöl und Industrieabfällen gefunden. Die Behörden in Irkutsk erklärten, der Baustopp gelte so lange, bis die Verstöße gegen den Umweltschutz behoben worden seien.



Der See in Sibirien gehört zum Welterbe der Unesco. Mehr als 900.000 Menschen hatten eine Petition gegen die Trinkwasseranlage unterzeichnet.