Der Kreml in Moskau (picture alliance / Zoonar | Bruno Coelho)

Heute läuft eine Frist zur Zahlung von 100 Millionen Dollar an Zinsen für zwei Staatsanleihen aus, die in Dollar und Euro ausgegeben wurden. Eigentlich sollte Russland die Zahlungen bereits am 27. Mai leisten, was jedoch nicht geschah. Daraufhin setzte eine Schonfrist von 30 Tagen ein, die nun endet. Da im Anleihepapier keine genaue Frist angegeben ist, hat Moskau womöglich auch noch bis zum Ende des morgigen Tages Zeit, um seine Gläubiger zu bezahlen. Ein weiteres Problem ist, dass Russland seine Schulden nur noch in der eigenen Landeswährung Rubel bezahlen will, obwohl die Papiere eigentlich mit Devisen bedient werden müssten.

Der Kreml führt an, man sei aufgrund der Sanktionen nicht in der Lage, Geld an die Gläubiger zu überweisen. Der Westen wolle Russland damit künstlich in den Zahlungsausfall treiben, obwohl man über ausreichend hohe Geldreserven verfüge.

