Die spanischen Urlaubsinseln im Mittelmeer haben haben so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie.

Binnen 24 Stunden seien 795 Ansteckungen erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden der Balearen mit. Es waren 115 Fälle mehr als am Vortag. Die Regionalregierung betonte, obwohl schon seit vielen Tagen ein Anstieg der Infektionszahlen registriert werde, sei die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle. Auf Mallorca und anderen Urlaubsinseln steckten sich vor allem junge Menschen mit Corona an, deren Krankheitsverläufe zumeist mild seien.



Die 7-Tage-Inzidenz auf den Balearen liegt bei 265. Deutschland hat ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.