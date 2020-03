Die EU-Staaten wollen Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufnehmen.

Darauf einigten sich die Botschafter der 27 Länder in Brüssel, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Die Einigung muss noch im schriftlichen Verfahren bestätigt werden. Die EU-Kommission hatte die Aufnahme der Beitrittsgespräche mit den beiden Westbalkan-Ländern schon 2018 empfohlen. Eine Entscheidung darüber war im Oktober jedoch wegen eines Vetos aus Frankreich zum dritten Mal verschoben worden. Nach Änderungen am Beitrittsverfahren stimmte nun auch Paris zu. Der Start der Verhandlungen wäre dann der Beginn eines jahrelangen Prozesses. Nur wenn Nordmazedonien und Albanien verlangte Vorgaben und Reformen umsetzen, können sie am Ende EU-Mitglieder werden.