Bundesaußenminister Maas hat dem Kosovo die weitere Unterstützung Deutschlands bei der Annäherung an die Europäische Union zugesagt.

Er wolle sich dafür stark machen, dass die Einreisebeschränkungen für Bürger aus dem Kosovo gelockert würden, sagte Maas bei einem Treffen mit der neuen Präsidentin des Landes, Osmani, in Pristina. Deutschland wolle zudem Hilfe leisten bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Das ungeklärte Verhältnis bremse die Entwicklung beider Länder, gab Maas zu bedenken.



Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Bis heute erkennt die Regierung in Belgrad die Unabhängigkeit nicht an und betrachtet das Land als abtrünnige Provinz.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.