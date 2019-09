Albanien ist von mehreren Erdbeben erschüttert worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der Verletzten inzwischen auf über hundert. Vor allem in der Hauptstadt Tirana und der Hafenstadt Durrës lösten die Erdstöße Panik aus, als Gesteinsbrocken von Gebäuden herunter fielen und in Fassaden tiefe Risse entstanden. Ministerpräsident Rama sagte seine Teilnahme an der anstehenden UNO-Vollversammlung in New York ab.



Im Mittelmeerraum trifft die Afrikanische Kontinentalplatte auf die Eurasische. Dadurch bauen sich Spannungen auf, die sich in Erdbeben ruckartig entladen. Albanien hat knapp drei Millionen Einwohner.