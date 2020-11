Montenegro und Serbien haben jeweils den Botschafter des anderen Landes ausgewiesen.

Grund ist ein Streit über Äußerungen des serbischen Botschafters in Montenegro über eine im Jahr 1918 abgehaltene Versammlung, bei der die Vereinigung Montenegros mit Serbien beschlossen worden war. Der Botschafter hatte das Ereignis als "Befreiung" für die damals in Montenegro lebenden ethnischen Serben bezeichnet. Daraufhin wurde er von der montenegrinischen Regierung nun zur "Persona non grata" erklärt, weil er sich in die inneren Belange des Landes eingemischt habe. Serbien wies als Reaktion den Botschafter Montenegros aus.



Das montenegrinische Parlament hatte die Beschlüsse von 1918 in einer symbolischen Resolution im Jahr 2018 für nichtig erklärt. Montenegro hatte sich 2006 von Serbien abgespalten, doch die Debatte über die nationale Identität des kleinen Balkanstaats dauert bis heute an. Knapp 30 Prozent der rund 620.000 Einwohner des Landes sind ethnische Serben.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.