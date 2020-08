In Montenegro wird ein neues Parlament gewählt.

540.000 Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt werden 81 Abgeordnete der aus einer Kammer bestehenden Volksvertretung.



In Umfragen lag die sozialistische Regierungspartei DPS von Präsident Djukanovic mit 35 Prozent in Führung. Die Opposition tritt in drei Wahlbündnissen an.



Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Aussagekräftige Prognosen werden für den späten Abend erwartet.