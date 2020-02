Die Balkanstaaten Serbien und Kosovo nähern sich weiter an.

Vertreter der ehemaligen Kriegsgegner unterzeichneten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine Absichtserklärung, die Straßen- und Bahnverbindungen wieder zu öffnen und auszubauen. Ziel ist es, die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu fördern. Die Details sind noch unklar. Bislang gibt es keine Autobahn zwischen beiden Ländern, eine alte Eisenbahnverbindung könnte reaktiviert werden. Bereits im Januar hatten beide Staaten vereinbart, nach mehr als 20 Jahren die Wiederaufnahme der Flugverbindung zwischen den beiden Hauptstädten vorzubereiten.



Das Kosovo gehörte früher zu Serbien. Im Jahr 2008 erklärte es seine Unabhängigkeit. Serbien erkennt diese bis heute nicht an. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird am Nachmittag offiziell von Bundespräsident Steinmeier eröffnet.