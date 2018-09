Im Kosovo haben tausende Menschen gegen einen möglichen Gebietstausch mit Serbien protestiert.

Nieder mit Präsident Thaci, riefen sie. Dieser habe kein Mandat, um über eine Grenzverschiebung zu verhandeln. Zu der Kundgebung hatte die Opposition aufgerufen. Medienberichten zufolge könnten vorwiegend von Serben bewohnte Gebiete um die geteilte Stadt Mitrovica an Serbien gehen und das überwiegend von ethnischen Albanern bewohnte Presevo-Tal in Serbien an das Kosovo.



Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Serbien weigert sich, die Loslösung anzuerkennen, muss allerdings die Gebietsstreitigkeiten beilegen, bevor es wie angestrebt der EU beitreten könnte.