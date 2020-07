Serbien und das Kosovo haben sich bereit erklärt, Verhandlungen über die Normalisierung ihrer Beziehungen aufzunehmen. Das nächste Treffen werde am Donnerstag in Brüssel stattfinden, sagte der EU-Sonderbeauftragte Lajcak nach einer Videokonferenz mit dem serbischen Präsidenten Vučić und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Hoti.

Lajcak zeigte sich erfreut darüber, dass die Gespräche nach 20 Monaten Unterbrechung fortgesetzt werden sollen. Am Freitag hatten Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel die Konfliktparteien dazu bewegen können, wieder miteinander zu reden. Das ungeklärte Verhältnis zum Kosovo gilt als eines der größten Hindernisse auf dem Weg Serbiens in die EU.



Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert die Anerkennung. Auch einige EU-Staaten, darunter Spanien, erkennen die Unabhängigkeit nicht an.