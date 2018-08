Das Bundeskriminalamt appelliert an die Europäische Kommission, umfangreiche Waffenbestände aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens aufzukaufen.

Würden diese nicht überwacht oder vernichtet, könnten sie in den illegalen Kreislauf gelangen, sagte BKA-Experte Becker dem Internetportal "t-online.de". Das Bundeskriminalamt rege deshalb eine Initiative zu einem Ankaufprogramm an und sei darüber bereits in Gesprächen mit Regierungen und Behörden. Der BKA-Experte betonte, es gehe um "Tonnen" an Schusswaffen, die seit den 1990er Jahren in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens lagerten. Interpol schätzt die Bestände demnach auf über vier Millionen.