Bundeskanzlerin Merkel setzt ihre Balkanreise fort.

Sie wird heute in Albanien erwartet, wo sie zunächst in der Hauptstadt Tirana mit Ministerpräsident Rama zusammentrifft. Im Anschluss sind Gespräche mit den Regierungschefs aller sechs West-Balkan-Staaten geplant.



Bei einem Besuch in Serbien hatte Merkel gestern Abend erneut für einen Beitritt der Staaten zur Europäischen Union geworben. Es sei von großem geostrategischen Interesse für die Europäische Union, diese Länder in den Staatenverbund aufzunehmen, sagte sie bei einer Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten Vucic in Belgrad.



Bisher haben Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien den Status von EU-Beitrittskandidaten. Bosnien und Kosovo gelten als potenzielle Kandidaten.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.