In Deutschland und anderen europäischen Ländern wollen Künstler heute symbolisch eine "Europäische Republik" ausrufen.

Europaweit soll auf mindestens 150 Theaterbalkonen und öffentlichen Plätzen ein Manifest verlesen werden. Darin erklären die Politologin Ulrike Guérot und der Autor Robert Menasse das "Europa der Nationalstaaten" für gescheitert und fordern stattdessen die "Souveränität der Bürger". In Deutschland soll das Rote Rathaus in Berlin Schauplatz der Ausrufung sein. Weitere Aktionen finden unter anderem in Hamburg, Düsseldorf und Köln statt.



Das Projekt soll die Öffentlichkeit für die Idee einer gesamteuropäischen Demokratie und Staatlichkeit sensibilisieren. Mit-Initiatorin Guérot sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Bürger in Europa sei vernachlässigt worden. Man müsse Europa "neu denken". Die Politologin betonte, es sei vor allem an der Zeit, Demokratiedefizite der Europäischen Union aufzuzeigen. Ohne ein gemeinsames europäisches Recht seien die Menschen vor dem Gesetz nicht gleich.



Anlass des Projekts sind das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und die fast gleichzeitige Ausrufung von Republiken in verschiedenen europäischen Staaten.