In Deutschland und anderen europäischen Ländern wollen Künstler heute symbolisch die "Europäische Republik" ausrufen.

Dabei soll europaweit auf mindestens 150 Theaterbalkonen und öffentlichen Plätzen ein Manifest verlesen werden. Darin erklären die Politologin Ulrike Guérot und der Autor Robert Menasse das „Europa der Nationalstaaten“ für gescheitert fordern anstelle dessen die „Souveränität der Bürger“. In Deutschland soll das Rote Rathaus in Berlin Schauplatz der Ausrufung sein. Weitere Aktionen finden unter anderem in Hamburg, Düsseldorf und Köln statt.



Das Projekt soll die Öffentlichkeit für die Idee einer gesamteuropäischen Demokratie und Staatlichkeit sensibilisieren. Anlass ist der 100. Jahrestag des Ende des Ersten Weltkriegs sowie die nahezu zeitgleiche Ausrufung von Republiken in verschiedenen europäischen Staaten.