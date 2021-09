Lettland hat seit Ausrufung des Notstands an der Grenze zum Nachbarland Belarus über 1.000 Menschen am illegalen Übertreten der Grenze gehindert.

Das EU-Mitgliedsland hatte am 10. August wegen des Andrangs von Migranten aus dem Nahen Osten an der Grenze zu Belarus für drei Monate einen Ausnahmezustand ausgerufen. Er gilt in mehreren Regionen im Süden und Südosten des Baltenstaats. Damit erhielt der Grenzschutz die Möglichkeit, illegal eingereiste Migranten zurückzuschicken, und dies notfalls auch mit Gewalt. Die Regierung in Riga wirft wie auch Litauen und Polen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Migranten aus Krisenregionen gezielt und in organisierter Form an die EU-Außengrenzen zu bringen.



Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass sein Land Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde. Zuvor hatte der Westen weitere Sanktionen gegen die ehemalige Sowjetrepublik verhängt.

