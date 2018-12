In der US-Stadt Baltimore hat die Polizei Bürgern fast 2.000 Waffen abgekauft.

Neben verschiedenen Schusswaffen sei auch ein Granatwerfer eingesammelt worden, teilte die Polizei mit. Man habe je nach Waffe zwischen 100 und 500 Dollar gezahlt. Den Verkäufern wurde demnach Anonymität zugesichert.



Ziel der dreitägigen Aktion war nach Angaben der Stadt, die Zahl der im Umlauf befindlichen illegalen Waffen zu reduzieren und so die Gewaltkriminalität einzudämmen. In Baltimore an der US-Ostküste wurden vier Jahre in Folge mehr als 300 Menschen ermordet. Kritiker der Aktion bezweifelten jedoch, dass Kriminelle ihre Waffen auf diese Weise abgeben.