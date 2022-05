Jetzt ohne Strom aus Russland: Die litauische Hauptstadt Vilnius. (imago images/agefotostock/ryhor)

Der litauische Energieminister Kreivys sagte der Nachrichtenagentur AFP, dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit. Indem man sich weigere, russische Energieressourcen zu importieren, weigere man sich auch, den Aggressor zu finanzieren.

Am vergangenen Freitag hatte die Energiebörse "Nord Pool" eine Mitteilung an den russischen Energieversorger "InterRao" geschickt, dass er aufgrund internationaler Sanktionen vom Handel in den baltischen Staaten ausgeschlossen sei. Lettland hatte den Bezug russischen Stroms bereits Anfang des Monats eingestellt. Litauen und Estland folgten nun. In Litauen hatte russische Elektrizität im vergangenen Jahr noch 17 Prozent der Stromimporte ausgemacht.

Die baltischen Staaten arbeiten bereits seit Jahren daran, im Energiebereich von Russland unabhängig zu werden. Dafür bauten sie die heimische Stromerzeugung aus und verstärkten sie die Verbindungen nach Skandinavien.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.