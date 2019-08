Estland, Lettland und Litauen haben an die vor 30 Jahren als "Baltischer Weg" bekanntgewordene Menschenkette erinnert.

Bei einer Gedenkveranstaltung in der lettischen Hauptstadt Riga sprach Regierungschef Karins von einer entscheidenden Wendung zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Estlands Ministerpräsident Ratas betonte, Menschen, die sich an den Händen hielten, seien stärker gewesen als Menschen mit Waffen in ihren Händen. Sein litauischer Kollege Skvernelis erklärte, seines Erachtens nach wäre die Berliner Mauer ohne den "Baltischen Weg" nicht gefallen.



Am 23. August 1989 hatten rund zwei Millionen Esten, Letten und Litauer ihre drei Hauptstädte mit einer 600 Kilometer langen Menschenkette verbunden und damit für Freiheit und eine Unabhängigkeit von der Sowjetunion demonstriert.