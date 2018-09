Der Brand in einem Ankerzentrum für Aslybewerber im bayerischen Bamberg ist nach Angaben der Polizei unter Kontrolle.

Zeitweise hatte der gesamte Dachstuhl in Flammen gestanden. Verletzt wurde aber niemand, da die rund 150 Menschen, die

sich in dem Gebäude aufhielten, rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten. Die Brand-Ursache ist noch unklar.